Они токсичные: в некоторых наушниках нашли вызывающие рак вещества

Наушники компаний Bose, Samsung и Sennheiser могут вызвать рак, поражение печени и нарушение развития мозга, так как в их составе обнаружили токсичные вещества, сообщает Mash .

Ученые провели проверку 81 пары наушников различных брендов. У всех изделий обнаружили превышение бисфенола А и бисфенола S. Длительное влияние бисфенола А на организм грозит уничтожением эндокринной системы, а бисфенола S — развитием онкологии и нарушением гормонального баланса.

Из-за данных находок эксперты призвали власти Евросоюза надавить на производителей, чтобы они убрали из производства указные химикаты. Но это почти невозможно, так как бисфенолы А и S являются основой для корпусов.

Ранее главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков рассказал, что использование одного наушника не может повредить слух.

