Около 900 маммографий провели в онкодиспансере Подмосковья в 2024 году

В Московском областном онкологическом диспансере в 2024 году провели почти 900 маммографий с функцией томосинтеза (3D-маммография). После проведенной стандартной маммографии, пациентам по показаниям проводится томосинтез, что предоставляет врачам значительные преимущества при диагностике рака молочной железы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Томосинтез — инновационный рентгенологический метод исследования, при котором выполняется серия снимков с прохождением всей толщи молочной железы шагом 1 мм или 5 мм. В результате формируется от 30 до 80 изображений, при невысокой лучевой нагрузке. 3D-маммография позволяет отличать участки, сформированные за счет наложения анатомических структур, от кажущихся узловых образований, исследовать области рубцов, подозрительных в отношении рецидивов опухолевых образований и снизить необходимость в использовании других методов лучевой диагностики», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Айман Иманбердина.

Забота о собственном здоровье начинается с регулярных обследований и своевременной диагностики возможных заболеваний. Использование таких передовых методов как 3D маммография открывает новые горизонты в борьбе с раком груди и дарит надежду на успешное выздоровление многим женщинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.