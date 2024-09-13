Около 90 аппаратов УЗИ получили подмосковные больницы с начала года

С начала года в больницы Подмосковья поступило 87 аппаратов для ультразвуковой диагностики на общую сумму более 718 млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для проведения качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Аппараты УЗИ применяются для ведения беременности, диагностики различных патологий и контроля проводимого лечения. С начала года в наши больницы поступило 87 аппаратов УЗИ и до конца года планируется еще 9», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Всего новые аппараты УЗИ получили 34 больницы, в том числе Красногорская, Балашихинская, Наро-Фоминская, Видновская, Протвинская и другие. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.