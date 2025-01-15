Около 9 тыс звонков поступило на горячую линию главного врача Раменской больницы

Чтобы повысить качество медицинского обслуживания и сократить время решения проблем пациентов, в Раменской больнице работает горячая линия главного врача, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря ей пациенты и их родственники могут обращаться к обученным специалистам с вопросами, замечаниями или предложениями, которые касаются деятельности медицинского учреждения: например, проблемы с записью на прием к врачу, вакцинация, диагностические исследования; проблемы с вызовом врача на дом; жалобы на отказ в оказании медицинской помощи, некачественное оказание медицинской помощи; нарушение медицинской этики.

«Помимо существующих сервисов для помощи пациентам, на горячую линию поступило порядка 9000 тысяч входящих звонков с начала этого года. Отмечу, что оперативная отработка обращений помогает своевременно реагировать на потребности пациентов и решать возникающие проблемы», — рассказал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Чтобы сделать звонок на горячую линию, необходимо набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора набрать добавочный номер: 18044. График работы горячей линии главного врача: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.