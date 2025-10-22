Около 52 тыс жителей Королева привились от гриппа

В Королеве продолжается масштабная кампания по вакцинации против гриппа, почти 52 тысяч местных жителей сделали прививку. Среди них 37 859 взрослых и 13 825 детей. Основная часть прививок была проведена в городских поликлиниках, а около 3,5 тысяч — в мобильном пункте вакцинации, который работает в гипермаркете «Глобус». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городские поликлиники предлагают широкий выбор вакцин как для взрослых, так и для детей: «Флю-М», «Совигрипп», и «Ультрикс-квадри».

Помимо гриппа королевцы активно прививаются и от пневмококковой инфекции. Несколько тысяч человек уже сделали прививку «Превенар», защищающую от этого опасного заболевания.

Для прохождения вакцинации следует обратиться к терапевту или педиатру своей поликлиники по предварительной записи, после осмотра пациента направят в прививочный кабинет. Запись на прием к врачу осуществляется через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот @eregistratura_mo_bot в Telegram.

Мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» по адресу ул. Коммунальная, д. 1 работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу: с 10:00 до 15:00.

Чтобы пройти вакцинацию нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.