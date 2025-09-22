Около 500 тыс человек привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Поставить прививку можно как в поликлиниках, так и в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места в городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация является самым надежным способом защититься от гриппа и осложнений, к которым он может привести. Сделайте прививку сейчас, ведь на выработку иммунитета нужно время. В Подмосковье уже вакцинировались от гриппа почти 500 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке: https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-sentiabre-2025-goda

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.