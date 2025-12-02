Около 40 единиц лор-оборудования получили больницы Подмосковья с начала года

В медучреждения Подмосковья поступило современное медицинское оборудование, предназначенное для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. Это ЛОР-комбайны, ларингоскопы, системы эндоскопической визуализации, оториноларингологические установки и другая медицинская техника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное ЛОР-оборудование применяется для проведения различных процедур, включая диагностику, хирургическое вмешательство. С начала года мы поставили в наши стационары и поликлиники 39 единиц такой медтехники. На закупку аппаратов было направлено более 146 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 12 медицинских организаций, в том числе в Химкинскую, Видновскую, Реутовскую, Пушкинскую, Подольскую и другие больницы, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.