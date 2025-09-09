Около 345 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Московской области сотрудники медучреждений, подведомственных Минздраву МО, могут получить премию за привлеченных ими специалистов. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для медицинских работников региона действует широкий комплекс мер соцподдержки, в том числе программа «Приведи друга». Она реализуется в Подмосковье с 2022 года. Благодаря программе «Приведи друга», за все время ее действия нам удалось привлечь почти 1,6 тыс. медицинских работников, в том числе 344 с начала этого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В этом году программа оказалась наиболее востребованной среди медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов и акушеров-гинекологов.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый выплачивается 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист при его трудоустройстве, и второй 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист – после трех месяцев работы привеченного специалиста. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки - на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.