Около 330 двоен родились в Подмосковье в 2025 году

В Московской области для оказания медицинской помощи будущим мамам, роженицам и новорожденным создана трехуровневая система родовспоможения, включающая 6 перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всего с начала года в Подмосковье на свет появилось 329 двоен и 2 тройни. Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений региона современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.

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