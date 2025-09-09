Около 2,9 тыс рожениц выбрали подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!»

При рождении ребенка в Московской области родители могут на выбор получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Он включает в себя более 50 самых необходимых вещей для мамы и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежду и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье с 2019 года родители при рождении ребенка могут получить подарочный набор с самыми необходимыми предметами в первые месяцы жизни малыша. Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты. В этом году почти 2,9 тыс. рожениц выбрали подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!». Это на 728 больше, чем годом ранее. А всего за время реализации программы в Подмосковье выдали более 24,7 тыс. таких наборов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.