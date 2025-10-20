Около 2,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Также Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярное прохождение тестирования на ВИЧ такая же забота о своем здоровье, как и диспансеризация. С начала года свой ВИЧ-статус проверили уже более 2,2 млн человек, что на 32,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.