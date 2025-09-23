Около 2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти исследование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в мобильных комплексах в рамках выездных акций, которые регулярно проводит центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Это быстро и анонимно, диагностика занимает не более 15 минут. С начала года в Подмосковье узнали свой ВИЧ-статус почти 2 млн человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.