Около 11 тыс жителей Клина прошли вакцинацию от гриппа

За три недели прививочной кампании в г. о. Клин вакцинировались почти 10 тысяч взрослого населения и около тысячи — детского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После того, как мы все перенесли Ковид, все прекрасно знают, что любые вирусные заболевания имеют массу осложнений и побочных действий. Любой вирус ослабляет иммунитет и утяжеляет течение всех заболеваний, которые есть у пациента. Поэтому прививку от гриппа рекомендую всем» — рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2. Ольга Гладкова.

Для детей поступила отечественная вакцина «Ультрикс-Квадри». Препарат безвреден для детей, так как не содержит консерванты. Вакцина представляет собой неживые вирусы гриппа типов А и В, что позволяет сформировать стойкий иммунный ответ.

Вакцинация проходит в детских садах и школах, а также во всех поликлиниках округа. Прививочный кабинет работает по будням с 8 до 20 часов. Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через инфоматы, а также на портале госуслуг.

Для удобства жителей, медики традиционно организуют мобильные бригады. Оборудованный медицинский автобус несколько раз в месяц дежурит в самых оживленных местах города. Перед процедурой пациентов обязательно осматривает терапевт.

18 сентября мобильный пункт вакцинации будет дежурить на Привокзальной площади с 10:00 до 12:00.

19 сентября мобильный пункт вакцинации будет работать в микрорайоне Майданово с 10:00 до 13:00 (Майданово, д. 4, корп. 1, стоянка у магазина «Верный»).

А по субботам вакцинироваться можно в парке «Сестрорецкий», сразу после диспансеризации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.