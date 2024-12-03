сегодня в 17:45

Оклады подмосковных медиков могут вырасти на 12% в 2025 году

В 2025 году планируется повышение должностных окладов всех работников учреждений здравоохранения Подмосковья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Увеличение окладов затронет врачей, средний и младший медперсонал. Повышение окладов должно произойти 1 января 2025 года.

Уровень заработной платы, который идет в соответствии с указом президента, планируется по врачам на уровне 160 тыс. рублей, по среднему медицинскому персоналу — более 80 тыс. рублей, по младшему — 80 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.