Офтальмолог рассказала, кто наиболее уязвим к яркому свету

Офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Нурлана Аксерова предостерегла, что люди с голубыми глазами обладают большей чувствительностью к яркому свету. Врач отметила, что глаза светлых оттенков содержат меньше защитного пигмента. Она также добавила, что обладатели голубых глаз способны воспринимать более широкий спектр цветов и различать больше оттенков, сообщает NEWS.ru .

«Чем светлее глаза, тем они чувствительнее к свету, ведь в них меньше защитного пигмента. Светлоглазые люди не только чувствительнее к свету, но и имеют более широкий цветовой диапазон, различая больше оттенков. Например, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую», — пояснила офтальмолог.

Врач обратила внимание на любопытный факт: зимой северные олени изменяют цвет своих глаз на голубой, чтобы повысить их чувствительность в условиях полярной ночи, а летом возвращают карий оттенок, чтобы избежать повреждений сетчатки от солнечных лучей. Она также отметила, что у людей с голубыми глазами развито наиболее острое сумеречное зрение.

Все глаза, независимо от цвета, уязвимы к яркому свету, но карие глаза подвержены ему в меньшей мере. Меланин, присутствующий в пигментном слое сетчатки, играет ключевую роль в поглощении света, что предотвращает его отражение и рассеивание по сетчатке, сохраняя четкость восприятия. Поэтому риск повреждения сетчатки у людей с более светлыми глазами — серыми, голубыми и зелеными, у которых меланина меньше, значительно выше, заключила Аксерова.