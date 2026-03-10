Офтальмолог рассказал об опасности весеннего солнца для глаз

В Сети часто распространяется мнение, что солнечные лучи в марте безобидны: на улице еще холодно, до жары далеко, а значит, и вредного излучения нет. По словам профессора, доктора медицинских наук, детского офтальмолога и офтальмохирурга, возглавляющего Объединение детских глазных клиник «Ясный взор» Игоря Азнауряна, это глубочайшее заблуждение. В марте всего за один час на солнце при определенных условиях человек может получить ожог сетчатки глаза.

Весной воздух чище, чем летом, так как отсутствуют пыль и смог, а снег и лед, которые еще могут сохраняться в марте–апреле, отражают до 80% ультрафиолета, добавил специалист.

«Получается двойной удар: прямой свет с неба плюс отраженный снизу. По нагрузке на глаза мартовский день сравним с пребыванием в горах или на тропическом пляже. Разница в том, что на пляже мы ищем тень, а при нуле градусов расслаблены и не ждем подвоха. Многие боятся мгновенного ожога сетчатки. Это реально: час без защиты на ярком снегу — и вы получите фотокератит (ожог роговицы) с покраснением, резью и светобоязнью», — предупредил профессор в разговоре со Sputnik.

По его словам, существуют и более серьезные риски, причем для каждой возрастной категории они свои. В первую очередь под угрозой оказываются дети. Хрусталик ребенка намного прозрачнее, чем у взрослого. Это естественный механизм, необходимый для роста глаза, однако у него есть недостаток: детский хрусталик пропускает примерно на 30% больше ультрафиолета. Такая уязвимость чревата тяжелыми последствиями: от ожога роговицы до преждевременного помутнения хрусталика и даже стимуляции развития близорукости. Глаз ребенка продолжает формироваться до взрослого возраста, и легко упустить начало заболевания.

Для взрослых мартовское солнце также представляет опасность, убежден врач. Ультрафиолет обладает кумулятивным действием. Он работает как тихий яд: постепенно, год за годом, повреждает глазные структуры. Для роговицы весеннее солнце способствует развитию синдрома сухого глаза (главной проблемы офисных работников) и может привести к птеригиуму (разрастанию ткани на роговице). Для хрусталика ультрафиолет — ключевая причина возникновения катаракты. Если пренебрегать защитой, к 50–60 годам можно «заработать» помутнение значительно раньше времени, даже не связав это с прогулками в молодые годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.