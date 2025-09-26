Одышка и нехватка воздуха: врач назвала опасные сигналы во время ОРВИ

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что одышка и нехватка воздуха в период острых респираторных заболеваний могут указывать на COVID и поражение легких, сообщает RT .

«Если лихорадка выше 39°C держится дольше трех дней, то организм быстро исчерпывает свои ресурсы для борьбы с инфекционными агентами. Риск осложнений со стороны сердца, сосудов и головного мозга при этом существенно возрастает», — добавила доктор.

По ее словам, третья категория тревожных признаков сигнализирует о сбоях в функционировании нервной системы. В эту группу включены такие проявления, как дезориентация, замедленная реакция, галлюцинации, интенсивная цефалгия, повышенная чувствительность к свету, скованность мышц шеи (ограничение подвижности при попытке наклона головы), ненормальные движения глазных яблок, проблемы с речью, односторонняя слабость в руках и ногах.

Подобные симптомы могут быть предвестниками менингита (воспалительного процесса в оболочках, окружающих головной и спинной мозг), менингоэнцефалита (воспаления, затрагивающего как мозговые оболочки, так и саму мозговую ткань), а также менинговаскулита, заключила врач.

