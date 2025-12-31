Обманчивое ощущение тепла: почему алкоголь нельзя пить на холоде

Алкоголь на холоде не согревает, а наоборот ускоряет потерю тепла и повышает риск обморожений и проблем с сердцем, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«От алкоголя появляется обманчивое ощущение тепла. Этиловый спирт расширяет сосуды кожи, кровь приливает к поверхности тела, и человеку кажется, что он согрелся. На самом деле организм начинает гораздо быстрее терять собственное тепло», — пояснила специалист.

По ее словам, в этот момент тело фактически «отапливает» холодный воздух вокруг себя, тогда как температура внутренних органов снижается. Ситуацию усугубляет то, что алкоголь притупляет внимание и чувствительность: человек может не заметить первые признаки переохлаждения или обморожения и не успеть вовремя зайти в тепло.

Как уточнила врач, даже небольшая доза крепкого алкоголя — 50–100 граммов — нарушает координацию и реакцию, увеличивая риск падений и травм. Позже расширение сосудов сменяется их резким спазмом, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и особенно опасно на морозе.

«Такое „согревание“ не просто бесполезно — оно ослабляет естественные механизмы терморегуляции и способствует переохлаждению», — подчеркнула Демьяновская.

Невролог добавила, что безопасно согреться на холоде можно только теплой одеждой, движением и горячими безалкогольными напитками. Если эти меры не помогают, необходимо как можно скорее перейти в теплое помещение.

