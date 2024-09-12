Областная донорская акция состоится в Электростали 20 сентября

20 сентября в городском округе Электросталь на базе молодежного центра пройдет донорская акция, в которой местные жители смогут принять участие. Организатором этого мероприятия станет Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участником дня донора могут стать граждане в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний к донации. Также на акцию необходимо будет принести паспорт, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной).

Накануне донации необходимо придерживаться рекомендаций. За 2 — 3 дня до донации необходимо исключить употребление жирной, острой, соленой пищи, а также алкоголя. В день сдачи крови стоит ограничиться легким завтраком (например, сладкий чай, печенье, баранки).

Доноры получат денежную компенсацию на питание 998 рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.