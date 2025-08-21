Нужные лекарства теперь можно получить в ФАПах Шаховской

Благодаря взаимодействию Шаховской центральной больницы с Мособлмедсервисом теперь можно получить необходимые медикаменты в ФАПах и амбулаториях Шаховского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главного врача Шаховской ЦРБ Алексея Дегтярева, уже больше месяца в ФАПы, которые находятся в Дору, Дубранивке, Ивашково и во врачебную амбулаторию села Раменье, осуществляется поставка медикаментов. Это такая онлайн аптека, в которой граждане имеют возможность заказать препараты.

Заказ можно сделать на сайте организации, в специальном чат-боте в телеграм-канале или же по телефону. Лекарства доставляют в определенные дни.

Медик пояснил, что таким образом, у них есть возможность дать людям широкий ассортимент препаратов по низким ценам. Жителям не нужно никуда выезжать. В каждом ФАПе, куда привозят лекарства, есть вся информация. Также данные есть в социальных сетях больницы.

Доставку медицинских препаратов сделали именно в лечебные учреждения, потому что люди часто обращаются для подбора лекарств, смены или коррекции дозировки того препарата, который они принимают. Соответственно, если происходит коррекция лечения, пациент может при помощи фельдшера сделать заказ нужных ему медикаментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.