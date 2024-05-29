Нутрициолог рассказала, как с помощью питания сохранить молодость и здоровье

С помощью сбалансированного питания можно сохранить молодость и здоровье, сообщила РИАМО нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова.

Питание и водный баланс

29 мая отмечается Всемирный день пищеварения, цель которого напомнить о влиянии питания и пищевых привычек на сохранение здоровья и молодости организма. Но только сбалансированный рацион может помочь в борьбе с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу всех систем органов.

По словам эксперта, важно соблюдать питьевой режим. Вода необходима для правильной работы всех систем организма, а также транспортировки питательных веществ. Обезвоживание провоцирует появление сухости кожи, морщин, а также снижение упругости — и это только малая часть возможных последствий дефицита воды. Рассчитать свою норму потребления жидкости несложно: она составляет 30 мл на 1 кг массы тела.

Важность коллагена

Также нутрициолог советует добавить в свой рацион источники коллагена. С возрастом производство этого белка организмом резко снижается, а ведь именно он обеспечивает упругость, эластичность и прочность кровеносных сосудов, кожи, ногтей и волос, костей, мышц, органов пищеварения.

В результате недостатка коллагена человек страдает от боли в суставах, проблем с ЖКТ, ломкости волос, ногтей и дряблости кожи.

Список продуктов, стимулирующих производство коллагена:

костный бульон;

рыба;

курица и куриные яйца;

кешью;

цитрусовые (как источник витамина С в создании проколлагена).

Важность антиоксидантов

«Увеличьте количество продуктов с антиоксидантами. С возрастом антиоксидантная защита слабеет, и в организме накапливаются свободные радикалы, которые запускают окислительные реакции в организме. Повышается интенсивность оксидативного стресса, в результате которого, по одной из теорий, мы стареем», — сказала Ломкова.

Богатыми пищевыми источниками антиоксидантов являются черная смородина, клубника, малина, черника, клюква.

Вред провоспалительных продуктов

Также важно снижать уровень воспалительных процессов через питание. По словам эксперта, воспаление — это нормальная защитная реакция организма в ответ на инфекцию или травму. Однако хронические, длительные воспалительные процессы провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний, приводят к возникновению диабета и другим осложнениям.

«Поэтому ограничьте употребление провоспалительных продуктов: трансжиров, рафинированного сахара, подсолнечного масла, увеличьте в рационе содержание противовоспалительных: костный бульон, зеленые овощи и листовая зелень, ягоды: черника, малина, виноград, жирная рыба: сельдь, лосось, скумбрия, орехи: миндаль, фисташки, грецкий орех, специи: кардамон, имбирь, чеснок, куркума», — добавила нутрициолог.

Полноценный и разнообразный рацион поможет надолго сохранить молодость и здоровье организма. Для усиления эффекта сочетайте осознанное питание с достаточной физической активностью и минимизируйте влияние стресса в жизни.

Всемирный день пищеварения учредили в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов. Эта дата призвана обратить внимание всего мира на нарушение пищеварения у человека. Каждый год все больше людей страдают из-за этой проблемы.