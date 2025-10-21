Нутрициолог предупредила россиян о потенциальном вреде популярного десерта

Глазированные сырки могут провоцировать воспалительные процессы в кишечнике из-за ненадлежащих условий хранения и состава молочных изделий. Об этом заявила нутрициолог Ольга Яблокова, пишет NEWS.ru .

Именно глазированные сырки часто приводят к возникновению неприятных ощущений в животе, считает Яблокова. Из-за высокого содержания сахара, растительных жиров, ароматизаторов и глазури в этом продукте усиливаются процессы брожения и раздражения слизистой оболочки кишечника. Вкупе с дисбалансом микрофлоры это ведет к метеоризму и общему чувству дискомфорта, подчеркнула Яблокова.

Нутрициолог обратила внимание на то, что отклонения от технологических норм или несоблюдение санитарных требований при изготовлении сырков могут привести к попаданию в них дрожжей. Молочная среда, по ее словам, является отличной почвой для размножения бактерий, особенно при длительном хранении продукта в неподходящих температурных условиях. В итоге, как отметила нутрициолог, микроорганизмы активизируют процессы брожения, что может закончиться отравлением.

Даже натуральные молочные продукты с хорошим составом способны вызывать вздутие живота, если у человека наблюдается недостаток лактазы. Молоко, кефир, творог, сливки и десерты на их основе могут стать причиной брожения, повышенного газообразования и диареи, особенно при наличии синдрома раздраженного кишечника или дисбактериоза, подытожила Яблокова.

