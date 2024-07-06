Нутрициолог Панова рассказала, как можно вновь приучить организм к молоку

«История с непереносимостью лактозы раздута. Но из-за того, как мы сейчас питаемся, существует непереносимость коровьего белка. Она наблюдается часто у детей в нежном возрасте, потом проходит», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, иногда родители, когда им доктор говорит, что уже можно пить молоко, боятся давать его детям, лишая их полезных веществ, прежде всего кальция.

Она напомнила, что кальций влияет на формирование костной ткани, на кровь и репродуктивную систему человека.

Собеседница добавила, что неспособность переваривать молочные продукты может быть у человека и во взрослом возрасте, и у пожилых. Это связано с питанием. Часто люди сильно забиваем организм «мусорной едой», поэтому ему тяжело с молоком. А с возрастом все накапливается.

Как объяснила эксперт, ферменты, переваривающие молоко, не присутствуют в организме человека постоянно.

«Если вы давно не пили молоко, то два дня попейте кисломолочные продукты, у вас этот фермент появится, и вы абсолютно спокойно сможете пить молоко», — заключила Панова.