Новый заведующий травматологическим отделом начал работать в больнице Солнечногорска

В Солнечногорской больнице назначен новый заведующий травматологическим отделением. Им стал Тимофей Ленник, который последние 15 лет работал травматологом в Таганрогской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доктор окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Н. Ельцина в 2008 году, позже — ординатуру на базе Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

«В 9 классе я понял, что хочу помогать людям и решил связать свою жизнь с медициной. В травматологию втянулся на практике в университете и понял, что это мое. Плюс этой специальности, что ты можешь всю жизнь учиться и совершенствоваться», — рассказал Ленник.

Травматолог проводит весь спектр травматологических операций: от ортопедических до экстренных. Ведет прием в поликлинике по средам с 12:00 до 14:00.

В планах у врача совершенствоваться в профессии и продолжать повышать качество оказания медпомощи.

«В наши медицинские учреждения приходят профессионалы своего дела. Для их поддержки предусмотрен широкий перечень мер. Это и помощь с жильем, и оплата проезда, и многое другое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Медработники без собственного жилья могут получить компенсацию за аренду в размере 20 тысяч рублей. В Солнечногорске такой поддержкой пользуются 9 специалистов, а еще 50-ти возмещают проезд до работы и обратно.

Всего в 2024 году на социальные выплаты медицинским работникам из местного бюджета направлено 3 млн 900 тыс рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.