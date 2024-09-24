Новый врач УЗИ начала работать в детской поликлинике № 2 Дедовска

В детской поликлинике № 2 Истринской больницы в городе Дедовск приступила к работе новый врач ультразвуковой диагностики Анна Самойлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

С богатым опытом работы и глубокими знаниями в области педиатрии она готова сделать процесс обследования детей более комфортным и понятным.

Анна окончила РГМУ Пирогова в 2007 году и с тех пор неустанно совершенствует свои навыки. Пройденная специализация в 2009 году по ультразвуковой диагностике и умение делать эхокардиографию открыли для нее новые горизонты в медицине. Почти 10 лет доктор отработала в московской поликлинике № 130, а потом в Красногорске.

Не все малыши спокойно реагируют на незнакомый аппарат, но Анна находит общий язык с каждым пациентом.

«Кому-то надо игрушечку показать, дать датчик потрогать, чтобы убедился, что это не больно. Кому-то на экране показываю изображения», — поделилась врач.

Теперь попасть на ультразвуковое исследование можно по направлению лечащего врача. С новым специалистом в команде родители могут быть уверены, что здоровье их детей в надежных руках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.