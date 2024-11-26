Новый врач травматолог-ортопед приступил к работе в Раменской больнице

Врач-травматолог-ортопед Раменской центральной поликлиники Азим Аллахкулиев начал свою работу в Раменской больнице с 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2016 году окончил обучение в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». С 2017 года по 2018 год проходил ординатуру в том же учебном заведении, где получил специальность «Травматология и ортопедия». Специалист на данный момент имеет стаж работы по специальности более 5 лет.

«В детстве я очень любил собирать конструкторы. Опорно-двигательный аппарат тот же конструктор. К травматологу-ортопеду обращаются пациенты с переломами конечностей, растяжениями и вывихами, а также те, у кого проблемы с позвоночником и суставами. Моя задача провести комплексную диагностику опорно-двигательного аппарата, обнаружить патологию, а затем разработать систему эффективных мер, чтобы вернуть или придать правильное положение частям тела», — рассказал Азим Аллахкулиев.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей. Благодаря данной программе с начала этого года в Раменской больнице трудоустроены уже более 35 специалистов.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 тыс. рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. рублей;

выплату молодым специалистам — 15 тыс. рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.