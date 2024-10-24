Новый врач-стоматолог начал работать в поликлинике Коломны

В 2024 году Анастасия Мышева с отличием окончила Российский университет медицины (бывший Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова). Свою медицинскую карьеру молодой специалист начинает в Коломенской больнице.

«Новый врач пришел работать в стоматологическую поликлинику после завершения целевого обучения от Коломенской больницы. Всегда рады приветствовать в нашем коллективе молодых специалистов, оказываем им поддержку, при необходимости делимся опытом. До конца года ожидаем прихода еще двух сотрудников. Это уже врачи со стажем, и они будут направлены в детское отделение», — сказала заведующая стоматологической поликлиникой Коломенской больницы Елена Мокийчук.

В данный момент стоматолог общей практики Анастасия Мышева ведет терапевтический прием пациентов в возрасте старше 14 лет. Для записи на прием через личный кабинет портала «Здоровье» необходимо выбрать специальность «Стоматология общей практики». Также запись к специалисту возможна по единому номеру 122 и через информаты всех поликлиник.

Прием пациентов новый доктор ведет по адресу: Коломна, ул. Калинина, д. 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.