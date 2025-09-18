Новый врач-рентгенолог приступил к работе в Лотошинской больнице

Новый врач-рентгенолог Илья Протченко начал работать в Лотошинской больнице — специалист осваивается на рабочем месте, вливается в коллектив. Он родился и вырос в Лотошинском районе, закончил Лотошинскую СОШ № 2. Затем юноша взял целевое направление от Лотошинской больницы и 6 лет обучался в Тверском государственном медицинском университете, после чего взял целевое направление на ординатуру по рентгенологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь Илья вернулся в родную больницу, чтобы не просто отработать положенный срок — а трудиться и помогать людям. Врачу нравится его специальность, тем более в Лотошинской больнице она востребована пациентами. Сам Илья настроен позитивно, коллектив встретил нового врача приветливо. Врач, улыбаясь, говорит, что работать будет быстро и качественно — ведь он вернулся на Родину, помогать и лечить земляков.

Илью приветствовал первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев, который пожелал молодому врачу успехов в работе.

«Очень хорошо, что ребята, учившиеся по целевому направлению от Лотошинской больницы, возвращаются сюда, работать именно здесь, для наших жителей», — отметил первый замглавы.

Илья Протченко стал десятым врачом, пришедшим работать в Лотошинскую больницу в этом году. А всего за первое полугодие больница пополнилась 18 новыми медработниками, войдя по этому показателю в пятерку лучших муниципалитетов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.