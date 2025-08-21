Новый врач приступил к работе в инфекционном отделении Волоколамской больницы

Врач-инфекционист с 7-летним стажем — Юлия Владимировна Мудрецова приступила к работе в инфекционном отделении Волоколамской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2013 году она окончила Рязанский государственный университет по специальности «Лечебное дело», в 2014 — прошла интернатуру по специальности «Инфекционные болезни» на базе этого университета.

С 30 июля этого года доктор оказывает медицинскую помощь пациентам инфекционного отделения, расположенного в селе Осташево Волоколамского округа.

В 2023 году отделение капитально отремонтировали благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья». При поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь заменили все инженерные системы, отремонтировали крышу, фасад, фундамент, выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы и средства противопожарной защиты. Специализированную помощь в нем могут получить не только жители Волоколамского округа, но и других округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.