Новый врач-педиатр начал работать в центральной больнице Шаховской

Магомедсаидова Марьям Ибрагимовна, опытный специалист в сфере здравоохранения, поделилась историей своего профессионального становления и рассказала о том, почему выбрала профессию медицинского работника, посвятив себя заботе о здоровье маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Шаховская.

Марьям родилась и выросла в Дагестане, где получила медицинское образование в Дагестанской государственной медицинской академии. После завершения учебы она начала свою карьеру педиатром в родном регионе, но вскоре последовала за своим супругом в город Шаховская Московской области. Здесь она также нашла работу по специальности, став участковым педиатром в местной больнице. Проработав 10 лет педиатром, Марьям решила углубить знания и поступить в Российскую медицинскую академию последипломного образования (РМАПО) на специальность врач-невролог. С 2016 года она начала трудовую деятельность в должности врача-невролога в центральной районной больнице города Шаховская. Позже, в период с 2022 по 2025 годы, Марьям временно переезжала в Москву, работая там врачом-неврологом в детской городской поликлинике № 10. Но осенью текущего года снова вернулась домой, в любимый ею район.

Для Марьям выбор профессии оказался продиктован личным интересом к одной из наиболее сложных областей медицины — неврологии. Именно способность нервной системы управлять всеми процессами организма вдохновляет ее ежедневно изучать новые подходы и методики лечения детских заболеваний мозга. Ее привлекают уникальные свойства детского мозга, которые позволяют компенсировать нарушения и восстанавливать утраченные функции. Работа с маленькими пациентами требует особого подхода и внимания, ведь дети нуждаются в особой поддержке и понимании со стороны медицинских работников.

Основной принцип работы Марьям — создать комфортную атмосферу доверия и спокойствия для ребенка на приеме. Это достигается путем игры и интереса, а не принуждения. По мнению специалиста, ребенку важно чувствовать безопасность и поддержку взрослых, особенно родителей, что способствует успешному взаимодействию с медицинским персоналом.

Кроме вопросов профессиональных достижений, Марьям подчеркнула важность заботы о детях в повседневной жизни. Среди ключевых рекомендаций родителям, проживающих в районе, она выделила соблюдение режима дня и сна, необходимость регулярных прогулок на свежем воздухе, занятия спортом и развитие детей через живое общение и игровые формы активности. Специалист убеждена, что никакие современные технологии и приложения не смогут заменить полноценное человеческое взаимодействие.

Таким образом, Марьям Магомедсаидова продолжает служить примером профессионализма и преданности своему делу, помогая расти здоровым и счастливым поколением будущих жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.