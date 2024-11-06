Новый врач-онколог приступил к работе в Раменской больнице

В Раменскую больницу вышла на работу новый врач-онколог Алина Зубкова. Сейчас специалист имеет стаж работы по специальности 4 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2018 году доктор окончила Казанский государственный медицинский университет, получив диплом по специальности «Педиатрия». В 2020 году прошла ординатуру в том же учебном заведении по специальности «Онкология».



«На сегодняшний день главная задача онколога заключается в выявлении патологического процесса на ранних стадиях, поэтому рекомендуется проходить регулярные медицинские обследования и диспансеризацию», — рассказала Зубкова.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.;

выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.