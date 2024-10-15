Новый врач-кардиолог начал работу в поликлинике № 1 Балашихи

За плечами молодого кардиолога — 8 лет обучения в Сеченовском Университете: на факультете «Лечебное дело» и в 2-х ординатурах — по кардиологии и трансфузиологии. Также он прошел переподготовку по разработке цифровых медицинских сервисов. Врачу эти знания нужны для работы в специализированных медицинских программах и для их модернизации, при проведении телемедицинских консультаций.

«Профессию врача выбрал неслучайно: хочу помогать людям с патологиями сердца. Статистика сегодня говорит о том, что кардиозаболевания молодеют. Среди моих пациентов немало таких, кому не больше 40 лет. Это люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма, хронической сердечной недостаточностью. Всем им требуется динамическое наблюдение и своевременная медицинская помощь», — пояснил специалист.

Кабинет врача-кардиолога находится на 1 этаже рядом с кабинетом ЭКГ. Для пациентов с сердечной патологией такое расположение удобно. На приеме врачу нередко требуется оперативно оценить состояние человека и принять решение о возможной госпитализации. Ислам Макаев ведет прием по установленному расписанию — в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 15:00, во вторник и четверг с 13:00 до 20:00. Записаться к нему можно через терапевта, по телефону 122 и на портале госуслуг.

Кадровый вопрос — один из главных в региональной программе «Модернизация первичного звена». Она направлена на организацию оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.