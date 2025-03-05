Новый врач-кардиолог начал работать в поликлинике Люберец

Она — опытный доктор с 24-летним стажем. Ранее жила и работала в Реутове, а теперь переехала в Люберцы.

У детского кардиолога много работы: проведение профосмотров, ведение диспансерной группы и ежедневный прием пациентов.

«Я бы обратила внимание родителей на здоровье подростков. Сейчас участились случаи юношеской гипертонии у молодых, на первый взгляд, совершенно здоровых ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Как правило, дети не замечают проблемы, и только после появления симптомов — головной боли, нарушения сна — они приходят на прием. И вот тогда выясняется, что давление может достигать 180. Это бывает у подростков, которые, например, страдают гипертонией, но продолжают активно заниматься спортом, играя в футбол или другие подвижные игры», — сказала Елена Супрун.

Она уточнила, что точные причины возникновения гипертонии наукой до сих пор не установлены, но генетический фактор играет значительную роль. Если у одного из родителей есть гипертония, то вероятность ее развития у ребенка составляет около 25%, а если заболевание есть у обоих родителей — до 80%. Обычно гипертония дебютирует в подростковом возрасте.

«Внимательное отношение к здоровью ребенка поможет вовремя выявить гипертонию и принять меры. Для этого в новой поликлинике можно пройти электрокардиограмму, а также получить консультацию детского врача-кардиолога», — добавила врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.