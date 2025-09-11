Новый учебный год начался для пяти ординаторов МОДКТОБ

«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 5 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020–2024 года выпущено 16 клинических ординаторов, 11 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Еще вчерашние ординаторы, а сегодня уже врачи-травматологи-ортопеды МОДКТОБ и ординаторы, которые еще продолжают свою учебу в стенах МОДКТОБ уверенны, что в данной больнице возможно обучится всем необходимым навыкам и азам травматологии и ортопедии, которые нужны врачам. Также есть уникальная возможность получить ценный опыт работы плечом к плечу с профессионалами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.