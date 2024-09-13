Новый участковый врач-терапевт начала работать в Тучковской поликлинике Рузы

В поликлинике № 1 п. Тучково Рузской больницы работает новый врач-терапевт участковый Ирина Кузенкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Доктор окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Ирина Кузенкова является молодым специалистом и пришла работать в медучреждение после целевого обучения.

«Родилась я в семье потомственных медиков, поэтому выбрать свою будущую профессию было не сложно. В школе я увлекала химией и биологией, участвовала в олимпиадах. Я уверена, что здоровье — это один из самых важных аспектов жизни, и мне хотелось бы быть той поддержкой, на которую могут рассчитывать пациенты в трудные моменты», — рассказывает врач-терапевт участковый Рузской больницы Ирина Кузенкова.

Записаться на прием к специалисту можно через портал «Здоровье», по номеру 122 или 8 (968) 675-94-09, через чат-бот Денис.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена».

Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.