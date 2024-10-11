Новый участковый врач-терапевт начала работать в поликлинике Коломны

В поликлинике № 2 Коломенской больницы к приему пациентов приступил новый участковый врач-терапевт Анастасия Сурова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году Анастасия Сурова окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Первым местом работы молодого специалиста стала Коломенская больница.

«Радует, что молодые специалисты после завершения обучения в медвузе возвращаются работать в родной город, чтобы знания и умения, полученные во время учебы, направлять на оказание помощи своим землякам. Штат участковых врачей-терапевтов поликлиники № 2 пополнился сразу тремя специалистами, двое из них — жители Коломны и один доктор приехал к нам из Луховиц», — отметил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Новый участковый врач-терапевт Анастасия Сурова ведет прием пациентов по адресу: Коломна, ул. Астахова, д. 9. Запись на прием доступна через личный кабинет портала «Здоровье», по единому номеру 122 или в инфоматах поликлиник.

Привлекать новые кадры в поликлиники Коломны помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая в Московской области, а также меры социальной поддержки медработников, которыми регион предлагает воспользоваться как врачам, так и среднему медицинскому персоналу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.