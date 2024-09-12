Новый участковый врач-терапевт начала принимать пациентов в больнице Коломны

Привлечение новых кадров в медучреждения Подмосковья — одна из приоритетных задач программы модернизации первичного звена здравоохранения, а меры социальной поддержки медиков, действующие в регионе, помогают успешно решать эту задачу. Так, в поликлинике № 2 Коломенской больницы к приему пациентов приступила новый врач-участковый терапевт Екатерина Ифтоде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году Екатерина Ифтоде окончила Российский университет медицины по специальности «Лечебное дело». Коломенская больница стала первым местом работы молодого специалиста.

«Сразу три новых участковых врача-терапевта пришли работать в поликлинику № 2. Екатерина Ифтоде — одна из них. Молодой специалист проходила обучение по целевому направлению от Коломенской больницы и вот теперь по праву заняла место в команде докторов нашего медучреждения. Желаем коллеге успешного старта карьеры и как можно быстрее завоевать уважение и доверие пациентов», — сказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.