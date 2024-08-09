Новый участковый терапевт начала работать в детской поликлинике Солнечногорска

Ирина Ларина окончила Воронежский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» и в 2017 году пришла на работу в Воронежскую детскую поликлинику. Доктор переехала с семьей в Солнечногорск в мае 2024 года и пришла на работу в детскую поликлинику.

«Солнечногорск мне понравился, спокойный город, зеленый, красивое озеро. Детская поликлиника отличная, современная, нравится, что все в электронном виде, здесь прекрасный коллектив», — отметила Ирина Ларина.

Доктор принимает на 3 участке, к которому прикреплено более 1 000 человек. Она работает с понедельника по пятницу в 244 кабинете. Записаться на прием можно по номеру 122 или через портал Госуслуги.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Всего с начала года в Солнечногорскую областную больницу трудоустроились более 50 медицинских работников.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва продолжаем уделять особое внимание по привлечению врачей в медицинские учреждения нашего муниципалитета. Терапевты, педиатры, медицинские психологи, неонатологи — благодарю каждого за выбор нашего округа», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для врачей в Солнечногорске предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», а также выделение земельных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.