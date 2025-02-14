Новый терапевт ведет прием жителей в поликлинике Солнечногорска

В Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы приступил к работе новый участковый терапевт. Попасть на прием к терапевту можно по будням. Запись ведется по номеру 122, через госуслуги или инфомат в поликлинике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Родина — молодой специалист. По словам врача, она всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала своим призванием медицину. В 2024 году окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Планирует поступить в ординатуру по специальности «неврология».

«В Подмосковье врачи и медицинский персонал могут рассчитывать на широкий перечень мер поддержки. Так, для молодых медицинских специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

С этого года в Подмосковье для медработников увеличили и расширили компенсацию аренды жилья и повысили выплаты по программе «Приведи друга».

Также в регионе действует программа «Социальная ипотека», предусмотрены единовременные выплаты до 1,5 млн рублей при трудоустройстве по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», бесплатные земельные участки для строительства дома, доплаты молодым специалистам и компенсация проезда до работы и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.