Новый терапевт начал работу в Раменской поликлинике № 1

Вера Сергеевна Сливкина, выпускница Раменской гимназии. Училась в школе без нареканий, была призером и победителем в олимпиадах, участником школьных конференций. А затем поступление в вуз мечты — РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Учеба была сложной и интересной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вера Сергеевна работает менее месяца, но глубоко осознает степень ответственности перед пациентами. Она отметила, главное — установить доверчивые отношения с пациентами. Но самое важное, чтобы человек, пришедший на прием, был максимально откровенен, не утаивал ни одного факта. Вера Сливкина рассказала, что выбор профессии был осуществлен благодаря учителю по биологии и родителям. Они всегда верили и поддерживали.

«Наш коллектив пополняется новыми специалистами. В прошедшем году было принято два педиатра, четыре терапевта, в этом году пришли два терапевта и четыре фельдшера. У нас работает проект наставничество, благодаря которому были приняты все сотрудники. Наставничество — это проект для адаптации молодых специалистов. К каждому прикрепляется опытный сотрудник со стажем, передают свои знания. Это профессиональная и моральная поддержка. Обратиться за консультацией молодой врач может в любое время и получит квалифицированный ответ», — сказала заведующий Раменской городской поликлиникой № 1 Ирина Леонова.

А самой высокой оценкой труда для Веры Сергеевны являются добрые слова от пациентов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.