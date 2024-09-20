Новый терапевт начал работать в Егорьевской больнице по целевому договору

В поликлинике № 3 приступил к работе новый участковый терапевт. Александр Мамыкин приехал в Егорьевск по целевому договору после окончания Российского университета медицины в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хорошие условия труда и социальные программы поддержки стали полезным бонусом к любимой работе. Врачу полагается компенсация аренды жилья и доплата как молодому специалисту.

«Я люблю эту профессию прежде всего за то, что мы врачи, к которым в первую очередь обращаются пациенты. И наша задача за ограниченное время понять, в чем патология пациента, к какому узкому специалисту его нужно направить. Какие-то болезни, мы можем и на своем уровне лечить, такие как артериальная гипертензия, остеохондроз…», — рассказал участковый Мамыкин.

Руководство Егорьевской больницы и коллеги тепло приняли Александра Алексеевича в свой коллектив, где для профессионального роста молодых специалистов создают необходимые условия.

В планах у терапевта стать ведущим специалистом в своей области и начать изучать кардиологию.

В Егорьевской больнице рассказали, что с начала года в муниципалитет пришли работать больше 10 врачей. Они осуществляют прием пациентов в поликлиниках и стационаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.