Новый специалист появился в рентгенологическом отделении Зарайской больницы

В рентгенологическом отделении Зарайской больницы начал работать новый специалист. Он пришел по целевому обучению и уже приступил к работе в должности рентгенлаборанта. Алексей окончил Коломенский медицинский колледж и сразу зарекомендовал себя как целеустремленный и талантливый специалист. Он проявляет огромный интерес к рентгенологии и хочет не только применять свои знания на практике, но и учиться у опытных коллег. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В обязанности нашего нового рентгенолаборанта входит проведение рентгенографии в различных положениях. Он проводит исследования — от самых простых до наиболее сложных рентгенографий грудной полости, которые выполняются ежедневно всем пациентам при поступлении», — рассказала врач-рентгенолог рентгенологического отделения Алена Тарасова.

Алексей работает в отделении недавно, но уже успел найти контакт с пациентами.

«В рентгенологическом отделении мы занимаемся важной работой — диагностикой различных заболеваний. Для этого требуется высокая квалификация и внимательность. Поэтому для нас особенно важно иметь в команде таких перспективных специалистов, как Алексей», — отметила Тарасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.