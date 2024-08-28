Новый специалист начала работать в хирургическом отделении Зарайской больницы

В хирургическом отделении Зарайской больницы появился новый специалист — Варвара Соломатина, которая будет делать перевязки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Варвара успешно окончила Московский областной медицинский колледж № 1 и недавно начала работать в больнице. Она пришла в медучреждение благодаря целевой программе, а это значит, что у нее не только высокие профессиональные навыки, но и большое желание помогать людям.

Заведующий хирургическим отделением Павел Комаров отметил, что наличие квалифицированных медицинских сестер — это основа успешной работы нашей команды.

«У Варвары замечательный опыт и искреннее желание помогать людям. Я уверен, что ее навыки и человечность сделают огромный вклад в заботу о пациентах. Мы уверены, что профессионализм и желание помогать людям Варвары займут достойное место в нашем коллективе. Она будет активно участвовать в уходе за пациентами и обеспечении высокого уровня заботы о них. Поздравляем Варвару с началом карьеры и желаем ей успехов в профессиональной деятельности!», — отметил Комаров.

Записаться на прием к специалистам Зарайской больницы можно через кол-центр по номеру 122, региональный портал Госуслуг (https://clck.ru/34jJjY) или чат-бота Дениса (https://clck.ru/asAB3).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.