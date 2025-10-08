Новый руководитель МОНИИАГ рассказал об изменениях в работе поликлиники института

Летом 2025 года к исполнению обязанностей руководителя поликлинического отделения Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) приступил новый сотрудник. Им стал акушер-гинеколог Темирлан Нагоев. Специалист окончил ординатуру и аспирантуру Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, далее занимал должность заместителя главного врача поликлиники одного из медицинских центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Поликлиническое отделение подмосковного НИИ ежегодно проводит более 50 тысяч консультаций и желающих попасть на прием к ведущим специалистам страны с каждым годом становится все больше. Среди наиболее востребованных медицинских услуг его специалистов — УЗИ диагностика экспертного уровня, медико-генетические консультации по вопросам врожденных пороков развития и генетических мутаций, консультации беременных женщин с различными экстрагенитальными патологиями и пациентов перед хирургическим лечением.

«В МОНИИАГ исторически сложился высококлассный коллектив специалистов, экспертов самого высшего уровня, который способен решать самые сложные задачи. Чтобы удовлетворить потребность всей области в их консультациях и уменьшить очереди ожидания приема, каждый месяц мы расширяем число телемедицинских консультаций. Воспользоваться ими может любая жительница Подмосковья, стоящая на учете в женской консультации, с помощью своего участкового акушера-гинеколога. Врач запишет женщину на прием и проведет его с нашим специалистом удаленно, без необходимости совершать долгую поездку в Москву», — рассказал специалист.

Врач также отметил, что на сегодня удалось решить лишь часть поставленных задач по улучшению комфорта пребывания пациентов: в институте внедряется новая логистика записи к специалистам, повышенное внимание уделяется обучению администраторов, размещена небольшая игровая зона для детей и автоматы для питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.