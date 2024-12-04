Новый рентгенодиагностический комплекс запустят в больнице Подмосковья в 2025 г

Современный рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ» на три рабочих места начнет работать в поликлинике № 1 Красногорской больницы в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это один из самых современных рентгенаппаратов в России на данный момент. Пациентам будут проводиться все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Также одним из плюсов данного оборудования являются широкоформатные снимки. Врачи смогут проводить исследования пациентам с повышенной массой тела.

Аппарат позволяет получить трехмерное изображение исследуемого органа, обнаружить даже скрытые костями новообразования в легких и оценить плотность костных структур, а также сделать панорамные снимки позвоночника и нижних конечностей.

В настоящий момент в помещении, где будет установлено новое оборудование, идет ремонт. Работы по установке аппарата планируется завершить к концу этого года, а прием пациентов начнется в первом квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что все аналоговое медоборудование в подмосковных учреждениях здравоохранения заменят на цифровое в 2024 году.

По словам губернатора, замена аналогового медоборудования на цифровое — это весьма масштабная программа, которая реализуется уже около 4 лет.