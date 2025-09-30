Новый рентген-аппарат заработал в подмосковном перинатальном центре

В отделении магнитно-резонансной и лучевой диагностики Московского областного перинатального центра заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

От качества медицинской техники напрямую зависит успех проводимого лечения. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации современной медтехникой. Сегодня в Московском областном перинатальном центре начал работу цифровой рентген-аппарат. На его закупку было направлено более 22,2 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.