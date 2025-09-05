Новый препарат помог пациенту с редкой мутацией победить рак легких

Врачи применили экспериментальный препарат амивантамаб для лечения пациента с тяжелой формой немелкоклеточного рака легких и редкой мутацией гена EGFR, что позволило добиться значительного улучшения состояния, сообщает «Царьград» .

В издании Oncotarget медики сообщили о случае успешного лечения немелкоклеточного рака легких с редкой мутацией гена EGFR с помощью нового препарата амивантамаб. Стандартная терапия оказалась неэффективной, и болезнь быстро прогрессировала. После согласия пациента врачи решили использовать экспериментальное средство.

Амивантамаб действует по принципу «двойного удара», блокируя белки EGFR и MET, которые способствуют росту опухоли и развитию метастазов. Уже через полтора месяца после начала терапии размер опухоли уменьшился на треть. Через шесть месяцев сканирование показало значительное сокращение числа метастазов, включая поражения в головном мозге.

Главным достижением врачи назвали возвращение пациента к активной жизни. Мужчина, который ранее был прикован к инвалидной коляске, смог снова самостоятельно передвигаться. Сейчас специалисты продолжают исследование амивантамаба и надеются, что препарат станет стандартом лечения для пациентов с редкими мутациями в будущем.