Новый педиатр работает в поликлинике Воскресенска по программе «Земский доктор»

В России уже больше 10 лет реализуется государственная программа «Земский доктор», в рамках которой врачам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты и малые города регионов, предоставляются различные меры поддержки. Так, Аламурод Кавраков переехал из Калужской области в город Белоозерский Воскресенска и работает педиатром в местной поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я раньше работал на «скорой». Но всегда хотел быть в общении с людьми. Искал вакансии и на меня вышли из Минздрава Московской области и предложили работать здесь педиатром. Первый месяц было около 10 приемов, сейчас уже и под 30 бывает. Коллектив здесь очень дружный, всегда подскажут и помогут. Конечно, есть трудности в разговорной речи, но я учусь», — рассказал врач.

Участники программы «Земский доктор» получают единовременную денежную выплату: врачи — до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал — до 750 тыс., в зависимости от удаленности территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.