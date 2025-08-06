Новый педиатр начал работу в Павлово-Посадской больнице

Команда врачей Павлово-Посадской больницы пополнилась новым специалистом, что стало важным и радостным событием для маленьких пациентов округа и их родителей. В детском поликлиническом отделении № 2 приступил к работе молодой и перспективный врач-педиатр — Илья Серебряков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Илья — выпускник 2025 года одного из ведущих медицинских вузов страны, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Его приход в профессию — это не случайность, а мечта, которая зародилась еще в раннем детстве. Доктор с теплотой вспоминает, что желание стать врачом впервые появилось у него в 4 года. Его бабушка, тоже педиатр, иногда брала маленького Илью с собой на работу, где он с интересом наблюдал за тем, как она помогает детям.

Окончательное решение стать именно детским врачом пришло в 17 лет, накануне поступления в университет. Этот выбор был настолько осознанным и твердым, что, подавая документы в пять разных вузов, Илья везде выбирал исключительно направление «Педиатрия».

«Детским врачом я решил стать прямо перед поступлением в университет. Подавал документы только на педиатрию. Другие факультеты не рассматривал. В студенческие годы очень полюбил фундаментальные медицинские науки, хотел стать ученым, но любовь к детям взяла верх, поэтому я здесь», — вспоминает Илья Серебряков.

Такая преданность делу и искренняя симпатия к маленьким пациентам являются залогом чуткого и внимательного подхода к работе. А приход нового специалиста — это всегда позитивный шаг в развитии здравоохранения округа, который способствует повышению доступности медицинской помощи для детей.

Для успешной адаптации молодых специалистов в Павлово-Посадской больнице действует продуманная программа наставничества. Илья не останется один на один с новыми задачами — ему назначен опытный наставник, Жарков Николай Сергеевич. Он поможет молодому коллеге быстрее освоиться на новом месте, интегрироваться в коллектив и поделится ценным практическим опытом, накопленным за годы работы. Такой подход гарантирует преемственность поколений и высокое качество медицинской помощи.

Записаться на прием к врачу можно через портал «Здоровье» или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.