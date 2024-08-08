Новый ЛОР-врач приступила к работе в детской поликлинике № 17 Балашихи

В детской поликлинике № 17 Балашихи начала работать новый ЛОР-врач Нигорахон Каримова. Оториноларинголог ведет прием в клинико-диагностическом отделении по адресу: мкр. Железнодорожный, ул. Некрасова, 4А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нигорахон Каримова — молодой специалист, ей 28 лет. Окончила медицинский институт на базе Майкопского технологического университета по специальности «Лечебное дело». Успешно завершила обучение по оториноларингологии в ординатуре РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Балашихинская больница — ее первое место работы. Хоть с момента зачисления в штат прошло меньше месяца, специалист уже получила много положительных откликов от родителей своих пациентов. Запись к ней полная, за день успевает принимать до 30 человек.

Чтобы понять причину недомогания и назначить лечение, врач собирает анамнез. При необходимости оценивает состояние пациента с помощью отоскопа. Для проведения лечебно-профилактических процедур (промывания ушей и пневмомассажа барабанной перепонки) использует ЛОР-комбайн.

«Часто дети приходят с острой болью в ушах, вызванной наружным отитом. Это заболевание характерно для летнего сезона, когда ребенок активно купается в море или речке. Также провожу много профосмотров в детских садах. Работы много, но тружусь с удовольствием, ведь желание стать врачом и лечить людей — родом из моего детства. Коллектив поликлиники мне во всем помогает», — рассказала она.

Нигорахон Каримова ведет прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, также у нее одна рабочая суббота в месяц — с 9:00 до 13:00. Запись к специалисту ведется через врача-педиатра, портал госуслуг, инфомат, по телефону 122.

Кадровый вопрос по-прежнему один из важных в программе «Модернизация первичного звена».

Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.